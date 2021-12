Tutti i calendari mentono | un gioco circolare di rimandi | letture e riscritture

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 27 dicembre 2021) “” di Pasquale Vitagliano racconta la storia di una famiglia che scorre in parallelo e si intreccia con le vicende politiche della Prima e Seconda Repubblica, tra scandali e scempi politici. “La loro famiglia, in quegli anni, era un caso raro, e per questo, ma non solo,la loro storia è davvero singolare”. “Ho quasi l’idea che oggi si potrebbe benissimo concepire un’epoca nella quale non si scriverebbero più opere nel senso tradizionale del termine, ma si riscriverebbero senza posa le opere del passato”, ha scritto Roland Barthes. Ecco che l’epopea di una famiglia numerosa del Sud entra in contatto con il capitolo scomparso di Petrolio, la fine di Moro e di Craxi, il furto della Natività di Caravaggio. Ne viene fuori un iper-testo che, nel sincretismo degli stili e dei registri, stimola senza posa, appunto, un ...