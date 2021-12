Tommaso Zorzi: Francesco Oppini vuole fare pace? (Di lunedì 27 dicembre 2021) In queste ore Francesco Oppini ha fatto u gesto che ha lasciato piuttosto sconvolti i suoi fan. L’uomo, infatti, ha postato nelle sue stories un’immagine che lo ritrae insieme Tommaso Zorzi, aprendo la strada per la possibile pace tra i due. Che ne pensate del suo gesto? Il pubblico di Canale 5 sta seguendo con passione la sesta stagione del Grande Fratello Vip ma anche la quinta edizione aveva tenuto attaccati alla tv milioni di telespettatori. Nel cast c’erano molti personaggi famosi ma tra quelli che avevano maggiormente attirato l’attenzione c’erano Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, che sin da subito hanno creato un bellissimo legame. Oppini aveva deciso di uscire dalla Casa a dicembre, senza tentare di ... Leggi su piusanipiubelli (Di lunedì 27 dicembre 2021) In queste oreha fatto u gesto che ha lasciato piuttosto sconvolti i suoi fan. L’uomo, infatti, ha postato nelle sue stories un’immagine che lo ritrae insieme, aprendo la strada per la possibiletra i due. Che ne pensate del suo gesto? Il pubblico di Canale 5 sta seguendo con passione la sesta stagione del Grande Fratello Vip ma anche la quinta edizione aveva tenuto attaccati alla tv milioni di telespettatori. Nel cast c’erano molti personaggi famosi ma tra quelli che avevano maggiormente attirato l’attenzione c’erano, che sin da subito hanno creato un bellissimo legame.aveva deciso di uscire dalla Casa a dicembre, senza tentare di ...

Advertising

realtimetvit : Avete capito bene: lo show più atteso d’Italia arriva in #PrimaTv su #RealTime. ???? Non perdere la prima puntata di… - GrandeFratello : Stasera a #GFVIPPARTY saranno ospiti: Fariba Tehrani, Armanda Frassinetti, Stefania Orlando e Tommaso Zorzi! Giuli… - DonnaGlamour : Francesco Oppini si riavvicina a Tommaso Zorzi: ecco il gesto che ha fatto - marcoerre_ : Ma davvero volete fare il GF di Tommaso Zorzi? Ah non era così? - PAnnpiscopo79 : @parideapologist Non rischiare, altrimenti fai la fine di Tommaso Zorzi che ha intossicati lui insieme a Tommino co… -