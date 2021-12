Stefano De Martino torna al timone di un nuovo show: “Bar Stella” sbarca su Rai 2 (Di lunedì 27 dicembre 2021) Stefano De Martino annuncia l’ultima novità del 2021, prima di concludere un anno ricco di soddisfazioni soprattutto a livello professionale. Dopo il successo al timone di Made in Sud e Stasera tutto è possibile, il conduttore, infatti, prende le redini di un nuovo programma ideato proprio da lui, Bar Stella. Un nuovo show, sempre a … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 27 dicembre 2021)Deannuncia l’ultima novità del 2021, prima di concludere un anno ricco di soddisfazioni soprattutto a livello professionale. Dopo il successo aldi Made in Sud e Stasera tutto è possibile, il conduttore, infatti, prende le redini di unprogramma ideato proprio da lui, Bar. Un, sempre a … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

reidlibero : @perotta_carmen Ma non poteva entrare la sorella di Stefano de Martino al posto di sta delia???? - stefano_zz : RT @tribuna_treviso: Il direttore di Malattie infettive del San Martino invita a cambiare sistema: «Sto trattando centinaia di persone posi… - zazoomblog : Stefano De Martino torna in tv con il suo nuovo show “Bar Stella” - #Stefano #Martino #torna #nuovo - Laclair05713582 : @kikinouri @elisa54678222 Ma parli proprio della Boscono? Quella pizzicata su Chi con Stefano De Martino e che stav… - a70199617 : #IL MIRACOLO DI NATALE Domenica In, c'è un positivo al Covid: salta la diretta di Santo Stefano con Il Volo e De M… -