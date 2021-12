Sci di fondo | Tour de Ski Lenzerheide 2021 Parte dalla Svizzera l’estenuante corsa alla scalata finale

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Martedì comincerà la prova multi stage per antonomasia dello sci di, ovvero ilde Ski, passaggio determinante nellaSfera di cristallo e ormai appuntamento fisso durante le vacanze natalizie. Siamo prossimiXVI edizione della manifestazione nata nell’inverno 2006-07 e foriera di un’autentica rivoluzione interna allo sci di. Ilde Ski ha infatti i connotati di unaa tappe ciclistica, in quanto lega i risultati di una serie di competizioni al fine di stilare una classifica. Cionondimeno, per restare nella galassia delle discipline nordiche, sarebbe più giusto presentarla come un’imitazione della popolarissima e ben più anticanée dei 4 Trampolini di salto con gli ...

In questo 2021 - 22 il Tour de Ski prevede solo sei tappe divise in tre località. Essendo inverno olimpico, la Fis ha pensato bene di alleggerire il programma allo scopo di evitare defezioni in massa. ...Partiamo dalle buone notizie per Bormio. La pista Stelvio ha "unparecchio ghiacciato che si luciderà nella seconda prova", in programma oggi, lunedì. Parola di Dominik Paris, il re italiano della discesa libera, atteso come il grande protagonista da domani a ...Martedì comincerà la prova multi stage per antonomasia dello sci di fondo, ovvero il Tour de Ski, passaggio determinante nella corsa alla Sfera di cristallo e ormai appuntamento fisso durante le vacan ...Kitzbühel con isole, neve e tanto divertimento per salutare il 2022 con gli sci ai piedi (ma non solo) e godersi i 230 km di bellissime piste ...