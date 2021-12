Sci alpino | Niels Hintermann è il più veloce nella seconda prova della discesa di Bormio | 6° Marsaglia davanti a Paris e Zazzi

Leggi su oasport

(Di lunedì 27 dicembre 2021)ha fatto segnare la migliore prestazione al termine, ed ultima,di(Valtellina) valevole per la Coppa del Mondo di sci2021-2022. Su una “Stelvio” letteralmente tirata a lucido, con fondo ghiacciato e perfetto, e in condizioni ideali con sole pieno e -2° di temperatura, gli atleti hanno nuovamente studiato le lineedurissima pista lombarda, spesso nascondendo le carte in tavola e preferendo risparmiare le energie in vistaprima gara di domani. Ricordiamo, inoltre, che nei giorni successivi si correranno due superG, per un calendario di fine 2021 davvero ricchissimo in quel di. Non sono mancate, inoltre, ...