Saldi invernali: fissata la data di inizio per la Campania

Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Feste di Natale passate, non resta che attendere la fine dell'anno e poi cominceranno i Saldi invernali. La data da segnare in rosso sul calendario è quella del 2 gennaio, giorno nel quale, alcune Regioni, entreranno ufficialmente nel periodo di massima scontistica dei prodotto. Il 2 tocca a Basilicata e Sicilia. La maggior parte, invece, ha individuato nel 5 di gennaio il giorno giusto per partire. E tra queste c'è la Campania. data di fine ribassi fissata per il primo di marzo. Ecco il calendario completo: Abruzzo: mercoledì 5 gennaio 2022 – sabato 5 marzo 2022 Basilicata: domenica 2 gennaio 2022 – mercoledì 2 marzo 2022 Calabria: mercoledì 5 gennaio 2022 – domenica 6 marzo 2022 Campania: mercoledì 5 gennaio 2022 – martedì 1 ...

