Roma | piace Maitland-Niles dell' Arsenal Ma è Insigne lapazza idea

Roma, piace Maitland-Niles dell'Arsenal. Ma è Insigne la...pazza idea (Di lunedì 27 dicembre 2021) Gli ultimi giorni del 2021 accendono il mercato in casa giallorossa. Giorni frenetici per il general manager della Roma, Tiago Pinto, al lavoro sia nelle trattative in entrata che in uscita, allo scopo di “alleggerire” l’organico... Leggi su today (Di lunedì 27 dicembre 2021) Gli ultimi giorni del 2021 accendono il mercato in casa giallorossa. Giorni frenetici per il general manager, Tiago Pinto, al lavoro sia nelle trattative in entrata che in uscita, allo scopo di “alleggerire” l’organico...

Advertising

romaforever_it : Calciomercato Roma, piace anche Kamara per il centrocampo - NorthStar_Efp : Infine: smettetela di fare la Gestapo sotto i post di chi non la pensa come voi. Non fate lezioni di moralità su “S… - DallDonatella : @LaPrimaManina Urka e pensare che quando rientro a casa da Roma ci passo spesso perché mi piace e mi da’ pace . Auguroni ?? - BiagioDova : @alex271110 a parte il fatto che non ho nient'altro da fare per cui sicuramente prenderò il treno per andare a Roma… - francescofolgo1 : @Riccardofuffol2 @serinho2013 'ao ma ce avemo il pres piu bravo de tutti, a voi ve piace er brodo grasso' cit etc.… -