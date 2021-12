Ranking Atp aggiornato a lunedì 27 dicembre: Berrettini e Sinner in top 10 (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il Ranking Atp aggiornato a lunedì 27 dicembre 2021, a ridosso dell’inizio di una nuova emozionante stagione tennistica. Dopo il trionfo di Alexander Zverev alle Nitto Atp Finals di Torino, tedesco saldamente in terza posizione e pronto a confermare i propri successi durante l’atteso 2022; medesimo discorso valevole per Daniil Medvedev, volenteroso a sua volta di replicare l’affermazione Slam agli Us Open e, se possibile, sorprendere Novak Djokovic in altre importanti occasioni. Prima posizione apparentemente inscalfibile di Djokovic stesso, il quale punterà alla vittoria in ogni torneo a disposizione; Rafael Nadal, invece, chiamato a riscattarsi dopo una stagione no e riportarsi in top 5. Matteo Berrettini e Jannik Sinner, nel dettaglio, sono i due top 10 italiani e tenteranno di ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 dicembre 2021) IlAtp272021, a ridosso dell’inizio di una nuova emozionante stagione tennistica. Dopo il trionfo di Alexander Zverev alle Nitto Atp Finals di Torino, tedesco saldamente in terza posizione e pronto a confermare i propri successi durante l’atteso 2022; medesimo discorso valevole per Daniil Medvedev, volenteroso a sua volta di replicare l’affermazione Slam agli Us Open e, se possibile, sorprendere Novak Djokovic in altre importanti occasioni. Prima posizione apparentemente inscalfibile di Djokovic stesso, il quale punterà alla vittoria in ogni torneo a disposizione; Rafael Nadal, invece, chiamato a riscattarsi dopo una stagione no e riportarsi in top 5. Matteoe Jannik, nel dettaglio, sono i due top 10 italiani e tenteranno di ...

