No! Questa ragazza non è stata pagata per «riempire le terapie intensive» in Germania (Di lunedì 27 dicembre 2021) Circola un video dove, secondo alcuni, una ragazza ammetterebbe pubblicamente di far parte di una messinscena utile a far credere che le terapie intensive della Germania siano colme di pazienti Covid-19. Tratto da TikTok, riportante la scritta «Germania – Gente pagata per riempire le terapie intensive», nel mese di dicembre 2021 è stato diffuso in gruppi Facebook come Italia Diritti Libertà senza riportare una fonte e la vera storia del video, alimentando di fatto le teorie del complotto. Per chi ha fretta La ragazza aveva pubblicato i video attraverso il suo account Instagram il 10 settembre 2020. Il giorno successivo aveva pubblicato le smentite contro le accuse mosse nei suoi confronti dagli utenti. La ... Leggi su open.online (Di lunedì 27 dicembre 2021) Circola un video dove, secondo alcuni, unaammetterebbe pubblicamente di far parte di una messinscena utile a far credere che ledellasiano colme di pazienti Covid-19. Tratto da TikTok, riportante la scritta «– Genteperle», nel mese di dicembre 2021 è stato diffuso in gruppi Facebook come Italia Diritti Libertà senza riportare una fonte e la vera storia del video, alimentando di fatto le teorie del complotto. Per chi ha fretta Laaveva pubblicato i video attraverso il suo account Instagram il 10 settembre 2020. Il giorno successivo aveva pubblicato le smentite contro le accuse mosse nei suoi confronti dagli utenti. La ...

