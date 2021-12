MotoGP, Rossi tester Ducati? Domenicali: “Decide Dall’Igna” (Di lunedì 27 dicembre 2021) L’a.d. Ducati, Claudio Domenicali, in un’intervista a La Gazzetta dello Sport, ha parlato della stagione appena trascorsa e dell’ipotesi di vedere Valentino Rossi come tester della Desmosedici GP. La casa italiana ha vinto quest’anno il Mondiale costruttori e il titolo a squadre. Il successo di Fabio Quartararo non ha, a detta del boss Ducati, oscurato il grande lavoro svolto durante questa stagione. Ecco le sue parole in merito all’annata appena trascorsa e al futuro, con un occhio a Valentino Rossi. Rossi-Ducati? Le parole di Domenicali Innanzitutto qualche parole sull’annata appena trascorsa e sulla possibilità di non essere pienamente soddisfatti dopo l mancato successo del titolo individuale: “Davvero, non c’è alcun ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 27 dicembre 2021) L’a.d., Claudio, in un’intervista a La Gazzetta dello Sport, ha parlato della stagione appena trascorsa e dell’ipotesi di vedere Valentinocomedella Desmosedici GP. La casa italiana ha vinto quest’anno il Mondiale costruttori e il titolo a squadre. Il successo di Fabio Quartararo non ha, a detta del boss, oscurato il grande lavoro svolto durante questa stagione. Ecco le sue parole in merito all’annata appena trascorsa e al futuro, con un occhio a Valentino? Le parole diInnanzitutto qualche parole sull’annata appena trascorsa e sulla possibilità di non essere pienamente soddisfatti dopo l mancato successo del titolo individuale: “Davvero, non c’è alcun ...

Advertising

SkySportMotoGP : ?? 'The last race' ?? Lo speciale sull'ultima gara di Valentino Rossi ? - SkySportMotoGP : Valentino Rossi, Ferrari o Audi nel 2022 dopo la MotoGP? Le news #SkyMotori - aspibhathena : RT @bgmotogp: #68DaysUntilQatar (26+46-4) Dani Pedrosa + Valentino Rossi - Andrea Dovizioso :) at Silverstone, 2014 British #MotoGP http://… - match1uk : RT @gponedotcom: Bagnaia: 'nel 2022 gareggerò sfruttando il segreto di Valentino Rossi': 'L'ho capito ad Aragon, quando ho vinto battendo M… - gponedotcom : Tutti i live di GPOne: da Valentino Rossi a Quartararo, ecco tutti i video: VIDEO - In periodo così particolare abb… -