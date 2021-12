Milan, è Botman il prescelto di Maldini per la difesa (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il primo obiettivo per il Milan a gennaio resta il difensore per sostituire Kjaer. Il primo nome sulla lista di Maldini è Sven Botman Il Milan avrebbe messo Botman in cima alla lista degli acquisti per sopperire all’assenza di Kjaer. Il centrale del Lille sarebbe valutato dai francesi ben 30 milioni di euro. Una cifra che al momento i rossoneri non potrebbero spendere, ed ecco che Maldini sta lavorando per portare il 21enne a Milano con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il Milan spinge su Botman e conta sugli ottimi rapporti con il Lille. A riferirlo La Gazzetta dello Sport. CONTINUA SU Milan NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il primo obiettivo per ila gennaio resta il difensore per sostituire Kjaer. Il primo nome sulla lista diè SvenIlavrebbe messoin cima alla lista degli acquisti per sopperire all’assenza di Kjaer. Il centrale del Lille sarebbe valutato dai francesi ben 30 milioni di euro. Una cifra che al momento i rossoneri non potrebbero spendere, ed ecco chesta lavorando per portare il 21enne ao con la formula del prestito con diritto di riscatto. Ilspinge sue conta sugli ottimi rapporti con il Lille. A riferirlo La Gazzetta dello Sport. CONTINUA SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

