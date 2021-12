“Mi è arrivata una brutta notizia”. Alessandro Basciano, tristezza nella Casa: il GF Vip costretto a dirglielo (Di lunedì 27 dicembre 2021) Grande Fratello Vip, la brutta notizia per il gieffino. Un Natale decisamente diverso per i Vip del reality show di Alfonso Signorini. Lontani dai loro affetti, i concorrenti proseguono il gioco. Tra festeggiamenti natalizi e scambio di auguri, anche la vita fuori da Cinecittà bussa alla pprta rossa della Casa più spiata d’Italia, portando talvolta notizie non sempre piacevoli. Fuori dalla Casa del GF è stata la sorella di Alessandro Basciano ad aver comunicato il decesso del loro amatissimo nonno. Il messaggio è sopraggiunto a corredo di una foto dell’uomo sul social network Instagram: “In questo giorno di festa te ne sei andato. Mi dispiace non essere stata lì. Nonnino ci mancherai tanto”. Anche la pagina ufficiale del gieffino ha condiviso lo stesso messaggio ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 27 dicembre 2021) Grande Fratello Vip, laper il gieffino. Un Natale decisamente diverso per i Vip del reality show di Alfonso Signorini. Lontani dai loro affetti, i concorrenti proseguono il gioco. Tra festeggiamenti natalizi e scambio di auguri, anche la vita fuori da Cinecittà bussa alla pprta rossa dellapiù spiata d’Italia, portando talvolta notizie non sempre piacevoli. Fuori dalladel GF è stata la sorella diad aver comunicato il decesso del loro amatissimo nonno. Il messaggio è sopraggiunto a corredo di una foto dell’uomo sul social network Instagram: “In questo giorno di festa te ne sei andato. Mi dispiace non essere stata lì. Nonnino ci mancherai tanto”. Anche la pagina ufficiale del gieffino ha condiviso lo stesso messaggio ...

