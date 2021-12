Mancini stupisce tutti | “È stato bello essere sottovalutati!”

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Ha parlato pochissimi istanti fa il tecnico della Nazionale italiana Roberto. Il Mancio, come ricordiamo, èpremiato nella cerimonia per i Globe Soccer Awads in quel di Dubai. Era uno tra i favoriti e, alla fine, è riuscita a spuntarla contro i vari Tuchel, Guardiola, Conte: èlui ad ottenere il premio come “migliore allenatore dell’anno”. Fondamentale la vittoria degli Europei, ottenuta con lo stupore e il clamore di buona parte degli addetti ai lavori.crede nella sua Nazionale: “Ci hanno sottovalutati, ma noi sapevamo che avremmo vinto!” È uncarico, entusiasta ed estremamente convinto del loro lavoro svolto fin qui. E

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Mancini stupisce

CalcioToday.it

O meglio, non miche si viva un momento di difficoltà. A stordirmi è il fatto che pare di ...a una ventina di dì fa si pensava a come spostare un turno per consentire alla nazionale di...Chiara Ferragni non cipiù, i Maneskin nemmeno, e di fronte alla vittoria storica della Nazionale italiana agli Europei 2021 la presenza del nome di Robertocorrisponde al minimo ...Anche il suo ex allenatore al City, Roberto Mancini, ha deciso di pubblicare il messaggio su Twitter piuttosto toccante. El Kun Aguero, questa mattina, ha ufficializzato il suo ritiro dal calcio gioca ...