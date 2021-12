Luca Argentero, è tutto vero: arriva l’ammissione che fa impazzire il pubblico (Di lunedì 27 dicembre 2021) Luca Argentero si lascia andare durante un’intervista e rivela alcune informazioni che fanno impazzire i fan: ecco di dettagli. Luca Argentero (screenshot YouTube)Il 13 Gennaio andrà finalmente in onda la prima puntata di “Doc-Nelle tue mani 2”, la fiction campione d’ascolti di Luca Argentero.Il bell’attore interpreta Andrea Fanti, un brillante medico che, a causa di un trauma, perde la memoria degli ultimi dodici anni di vita trascorsi. Nel corso di un’intervista con il settimanale “Tv Sorrisi e Canzoni” ha rivelato alcuni dettagli molto interessanti riguardo una possibile terza stagione della serie tanto amata dal pubblico. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Raul Bova non se lo aspettava, brutto colpo per lui: cambia ... Leggi su specialmag (Di lunedì 27 dicembre 2021)si lascia andare durante un’intervista e rivela alcune informazioni che fannoi fan: ecco di dettagli.(screenshot YouTube)Il 13 Gennaio andrà finalmente in onda la prima puntata di “Doc-Nelle tue mani 2”, la fiction campione d’ascolti di.Il bell’attore interpreta Andrea Fanti, un brillante medico che, a causa di un trauma, perde la memoria degli ultimi dodici anni di vita trascorsi. Nel corso di un’intervista con il settimanale “Tv Sorrisi e Canzoni” ha rivelato alcuni dettagli molto interessanti riguardo una possibile terza stagione della serie tanto amata dal. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Raul Bova non se lo aspettava, brutto colpo per lui: cambia ...

