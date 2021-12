Jacomuzzi: “Digne può essere una grossa opportunità per il Napoli” (Di lunedì 27 dicembre 2021) Jacomuzzi: “Digne può essere una grossa opportunità, Sarr? Varrebbe la pena fare uno sforzo per lui, ha grandi qualità” A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Carlo Jacomuzzi, dirigente sportivo, per parlare di calciomercato, del mercato del Napoli, di Digne, Sar, della Coppa d’Africa e di altro. Queste le sue parole: SUL MERCATO DI GENNAIO “Il mercato di gennaio sarà interessante, dipende dai soldi che ci saranno in giro perché in questo momento i soldi sono pochi e si cercheranno offerte interessanti. -afferma Jacomuzzi -Covid? Adesso chiedo scusa, ma questi giocatori che prendono il virus hanno fatto le vaccinazioni? Una squadra ne ha cinque, un’altra sei, in Inghilterra non si gioca perché ci ... Leggi su retecalcio (Di lunedì 27 dicembre 2021): “puòuna, Sarr? Varrebbe la pena fare uno sforzo per lui, ha grandi qualità” A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Carlo, dirigente sportivo, per parlare di calciomercato, del mercato del, di, Sar, della Coppa d’Africa e di altro. Queste le sue parole: SUL MERCATO DI GENNAIO “Il mercato di gennaio sarà interessante, dipende dai soldi che ci saranno in giro perché in questo momento i soldi sono pochi e si cercheranno offerte interessanti. -afferma-Covid? Adesso chiedo scusa, ma questi giocatori che prendono il virus hanno fatto le vaccinazioni? Una squadra ne ha cinque, un’altra sei, in Inghilterra non si gioca perché ci ...

