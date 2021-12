Il PSG verso un rosso record | obiettivo 100 mln a gennaio

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Risorse fresche cercasi. Anche il PSG del Qatar è alla ricerca di entrate per fare fronte alle perdite che – per fine stagione – sono stimate in 200 milioni di euro circa. Secondo quanto riportato da L’Equipe, a inizio anno il ds Leonardo aveva stimato al DNCG (ente finanziario che controlla i club in Francia) L'articolo

Kylian Mbappè è sempre più vicino a vestire la maglia del Real Madrid nella prossima stagione. A partire dal primo gennaio l'attaccante delpotrà ufficialmente negoziare il suo prossimo contratto con i blancos in virtù della scadenza giugno 2022 dell'attuale vincolo con i parigini. Il Real Madrid dovrà far sapere ai parigini l'avvio ...Rafinhala Real Sociedad, più difficile l'addio di Icardi ROMA - Cento milioni di euro da mettere ... Uno di questi è Rafinha: il brasiliano, che ha giocato solo 221 minuti con il, potrebbe ...Il club parigino vuole essere attivo sul mercato in uscita per fare fronte alle perdita previste per la stagione in corso.@LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Il mercato di gennaio è alle porte e alla Lazio servono due ritocchi: un terzino o difensore centrale e un attaccante. Per po ...