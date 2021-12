Flamengo su Sousa La Polonia dice no

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Paulovorrebbe lasciare la panchina della nazionale polacca per andare ad allenare il, ma la federazione dellagli nega la rescissione. Il tecnico portoghese ha incontrato nei ...

Advertising

Gazzetta_it : Paulo Sousa vuole il Flamengo, ma la Polonia si oppone: 'Irresponsabile' #calciomercato - DiMarzio : Braccio di ferro tra la @pzpn_pl e il ct Paulo #Sousa: l'allenatore spinge per la panchina del @Flamengo - infoitsport : Pres. Polonia: “Paulo Sousa al Flamengo? Vuole la rescissione ma gliel’ho negata” - periodicodaily : Paulo Sousa nuovo tecnico del Flamengo?: la Polonia minaccia sanzioni - #pauloSosa #flamengo - crfmattos : RT @zazoomblog: Paulo Sousa nuovo tecnico del Flamengo?: la Polonia minaccia sanzioni - #Paulo #Sousa #nuovo #tecnico -

Ultime Notizie dalla rete : Flamengo Sousa

Paulovorrebbe lasciare la panchina della nazionale polacca per andare ad allenare il, ma la federazione della Polonia gli nega la rescissione. Il tecnico portoghese ha incontrato nei giorni ...Così ora il tecnico, con il supporto del, sarebbe intenzionato a pagare una penale pur di andarsene. Pauloè stato scelto dal club vice - campione del Sudamerica come successore di ...Paulo Sousa vorrebbe lasciare la panchina della nazionale polacca per andare ad allenare il Flamengo, ma la federazione della Polonia gli nega la rescissione. Il tecnico portoghese ha incontrato nei g ...Queste le sue parole: “Oggi sono stato informato da Paulo Sousa che voleva rescindere il contratto con la Nazionale polacca, di comune accordo a causa di un’offerta da un altro club. Possibile futuro ...