Falsi Green pass in vendita | GdF di Roma oscurati 17 canali

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Falsi Green

Vendevanopass on - line, anche nel ' formato famiglia ' e con tanto di 'garanzia'. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, che hanno eseguito il decreto di sequestro ...... perché è l'istantanea di un attimo e può darenegativi'. La speranza che si vada verso una ... "Chi arriva dalla Romania può essere pericoloso per l'Italia" ? La proposta di Bassetti: "pass ...Su 8 canali pubblici e 9 profili privati di un’applicazione di messaggistica le certificazioni verdi erano in vendita a prezzi fra i 100 e 500 euro ...Vendevano falsi Green pass on-line, anche nel “formato famiglia” e con tanto di “garanzia”. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, ...