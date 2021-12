È di nuovo silenzio di tomba sul clima

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Anche quello che doveva essere l’anno della svoltatica si sta per concludere. Nel 2019 il negoziato sulCOP25 non dette il risultato sperato così fu detto che l’accordo sarebbe stato rimandato al 2020, anno per il quale erano previsti vari appuntamenti e poi… COP26. Non è un mistero però che la pandemia abbia immobilizzato il mondo e inficiato non solo i progetti personali ma anche e soprattutto la possibilità di incontri internazionali. Così finalmente, nel 2021 pieni di buoni propositi abbiamo atteso il negoziato che aveva gli occhi del mondo puntati addosso. Quest’anno addirittura per la prima volta nella storia è stato previsto ufficialmente un evento giovani, Youth 4te in cui ci sono stati due delegati per paese, tra cui me. Nei mesi in cui hanno preso parte Y4C, Pre-COP e COP26 c’è stata una massiccia ...