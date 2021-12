“È come il Covid”. Salvini, bollette fuori controllo: di quanto aumenteranno dal primo gennaio, cifre-choc (Di lunedì 27 dicembre 2021) Novità sul caro-bollette. Il governo potrebbe prendere ulteriori decisioni sul tema dei costi dell'energia. Lo ha rivelato il leader della Lega, Matteo Salvini. "Entro la settimana arriveranno dal governo delle proposte per uscire da questa emergenza", ha detto davanti ad una platea di imprenditori del nord i quali sono quelli che hanno lanciato l'allarme proprio dal punto di vista delle imprese. Secondo i bene informati l'occasione per discuterne potrebbe essere il prossimo Consiglio dei ministri, che dovrebbe riunirsi giovedì 30 dicembre, anche se nulla è stato ancora deciso. Per decidere si attenderanno gli ultimi dati dell'authority competente in materia (l'Arera) sulla crescita dei prezzi. "È come il Covid: lockdown e blackout - ha aggiunto Salvini - sono per me sullo stesso piano. Se non si esce ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 dicembre 2021) Novità sul caro-. Il governo potrebbe prendere ulteriori decisioni sul tema dei costi dell'energia. Lo ha rivelato il leader della Lega, Matteo. "Entro la settimana arriveranno dal governo delle proposte per uscire da questa emergenza", ha detto davanti ad una platea di imprenditori del nord i quali sono quelli che hanno lanciato l'allarme proprio dal punto di vista delle imprese. Secondo i bene informati l'occasione per discuterne potrebbe essere il prossimo Consiglio dei ministri, che dovrebbe riunirsi giovedì 30 dicembre, anche se nulla è stato ancora deciso. Per decidere si attenderanno gli ultimi dati dell'authority competente in materia (l'Arera) sulla crescita dei prezzi. "Èil: lockdown e blackout - ha aggiunto- sono per me sullo stesso piano. Se non si esce ...

