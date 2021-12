Decine di veicoli si schiantano su un’autostrada ghiacciata e nebbiosa: il disastro in un video (Di lunedì 27 dicembre 2021) Incidente a catena provocato dal ghiaccio e dalla fitta nebbia quello avvenuto su un’autostrada in Kazakistan. Almeno 17 i veicoli coinvolti in vari incidenti ravvicinati e pesantissimi i danni Fitta nebbia e ghiaccio hanno creato un mix devastante su una trafficata autostrada del Kazakistan. Lo testimonia un video che mostra gli istanti immediatamente successivi ad L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di lunedì 27 dicembre 2021) Incidente a catena provocato dal ghiaccio e dalla fitta nebbia quello avvenuto suin Kazakistan. Almeno 17 icoinvolti in vari incidenti ravvicinati e pesantissimi i danni Fitta nebbia e ghiaccio hanno creato un mix devastante su una trafficata autostrada del Kazakistan. Lo testimonia unche mostra gli istanti immediatamente successivi ad L'articolo NewNotizie.it.

