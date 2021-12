Crosetto contro la dittatura ‘coreana’ di Draghi | “Ha deciso che se va al Quirinale non si vota…”

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Il presidente del Consiglio che spadroneggia, si fa accogliere dagli applausi dei giornalisti, lancia messaggi ai parlamentari rassicurandoli che se lui va al Colle non si voterà mentre porta a casa una manovra super blindata, non piace a Guido, voce isolata nel coro dei laudatores di Mario. Nella lunga intervista alla Verità, l’esponente di Fratelli d’Italia non le manda a dire al premier, pur riconoscendogli autorevolezza e capacità di restituire credibilità all’Italia sui mercati finanziari internazionali. Ma la democrazia? “Sono in crisi le istituzioni dove la politica dovrebbe trovare la sua forza suprema. Senza precedenti nella storia della Repubblica italiana, e senza alcuna giustificazione costituzionale, la legge finanziaria è stata approvata in assenza di un voto né in Parlamento né in Commissione. È passata come passa una ...