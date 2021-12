Condizionatori: sul web è caccia alle offerte (Di lunedì 27 dicembre 2021) Secondo un rapporto elaborato da Assoclima, nei primi tre mesi del 2021 le vendite di Condizionatori sono aumentate del 23,7%, segnando un importante aumento rispetto all’anno precedente. Colpa del meteo rovente, senza dubbio, ma il trend positivo delle vendite ha caratterizzato anche i mesi invernali, segno evidente che gli utenti hanno tutta l’intenzione di dotarsi di apparecchi moderni ed efficienti per affrontare le temperature estive. Il numero di Condizionatori presente nelle case degli italiani ammonta a circa 24 milioni, distribuiti tra mono-split, multi-split e monoblocco fissi, tuttavia una buona percentuale delle vendite riguarda la sostituzione di vecchi elettrodomestici con impianti più efficienti, con l’obbiettivo di ridurre la spesa in bolletta. Gli utenti intenzionati a compare un condizionatore o a cambiare un vecchio modello ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 27 dicembre 2021) Secondo un rapporto elaborato da Assoclima, nei primi tre mesi del 2021 le vendite disono aumentate del 23,7%, segnando un importante aumento rispetto all’anno precedente. Colpa del meteo rovente, senza dubbio, ma il trend positivo delle vendite ha caratterizzato anche i mesi invernali, segno evidente che gli utenti hanno tutta l’intenzione di dotarsi di apparecchi moderni ed efficienti per affrontare le temperature estive. Il numero dipresente nelle case degli italiani ammonta a circa 24 milioni, distribuiti tra mono-split, multi-split e monoblocco fissi, tuttavia una buona percentuale delle vendite riguarda la sostituzione di vecchi elettrodomestici con impianti più efficienti, con l’obbiettivo di ridurre la spesa in bolletta. Gli utenti intenzionati a compare un condizionatore o a cambiare un vecchio modello ...

Advertising

TranslatorAlien : sai i condizionatori pinguino che possono funzionare anche con una singola centrale a fusione in ogni nazione dell'… - cerco_lavoro : Offerte Lavoro IDRAULICO / MANUTENTORE CALDAIE e CONDIZIONATORI: R.E.T. Impianti, ditta che installa ed effettua ma… - STABILOBOSS1969 : Sul virus ognuno puo' dire la sua tanto nessuno c'ha capito una mazza. Per me non e' colpa del pipistrello della Ma… -