Chiama il 117 per chiedere aiuto | la GdF di Salerno in soccorso

(Di lunedì 27 dicembre 2021) di un anziano invalido. Nei giorni scorsi è pervenuta, tra le tante che, come ogni giorno, arrivano al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di, la telefonata di A.V. Stavolta però non si è trattato di una segnalazione per denunciare presunti “torti”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Chiama 117

Tv Oggi

Siidentità alias ed è presa dall'esperienza di scuole e università (in Italia è in vigore ... Statali, aumenti fino aeuro e polizza sanitaria per le spese mediche: come cambia il contratto ...Il dato porta il totale degli infetti a dall'inizio della pandemia sono 554.. Le vittime, sempre ...possono scegliere di fare la vaccinazione nel proprio ambulatorio (e sarà il pediatra che...Annuncio vendita Nissan Juke 1.0 DIG-T 117 CV Acenta usata del 2020 a Viterbo nella sezione Auto usate di Automoto.it ...Le tragedie che avvengono sul Monte Bianco, anche se non coinvolgono alpinisti famosi, riescono sempre a incuriosire il pubblico. Se alla tragedia si affianca il mistero legato a una scatola piena di ...