Calcio: Globe Soccer Awards, Mancini allenatore dell'anno (Di lunedì 27 dicembre 2021) Dubai, 27 dic. – (Adnkronos) – Il ct dell'Italia campione d'Europa, Roberto Mancini, è stato premiato come miglior allenatore del 2021 ai Globe Soccer Awards di Dubai. Il tecnico jesino ha battuto la concorrenza di Gareth Southgate (Inghilterra), Lione Scaloni (Argentina), Tomas Tuchel (Chelsea), Pep Guardiola (Manchester City, Antonio Conte (Inter/Tottenham), Diego Simeone (Atletico Madrid) e Unai Emery (Villarreal). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

