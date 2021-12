Beautiful | trama 27 dicembre 2021 | Thomas vuole uccidere Liam?

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Anticipazionioggi 27con una rivelazione che poterà a dei pensieri omicidi da parte di. Ma non tutto andrà come previsto. Che cosa sta per succedere a Los Angeles?aggredisceNuova puntataoggi 27con qualcosa che cambierà il percorso di tutta la storia della soap americana.non è quello che vuol far credere e la sua ossessione sembra essere tornata più viva che mai. Il manichino di Hope è scomparso nel nulla e Charlie nutre dei forti sospetti nei confronti dello Spencer.è della stessa opinione, per questo motivo decide di indagare sulla questione. Nel frattempo Hope, ignara di tutto, decide di offrire un lavoro a ...