Anche Toti a tappetino su Berlusconi | ' Ha titolo per il Quirinale | no a pregiudizi contro di lui'

Advertising

stefano61t : RT @Theskeptical_: @GiovanniToti @mattino5 Purtroppo questi dati sono falsi e smentiti dall'istituto superiore di sanità. @Codacons chiedet… - Theskeptical_ : RT @Theskeptical_: @GiovanniToti @mattino5 Purtroppo questi dati sono falsi e smentiti dall'istituto superiore di sanità. @Codacons chiedet… - globalistIT : Pregiudizi? No: ci sono giudizi, fatti e anche sentenze - Theskeptical_ : @GiovanniToti @mattino5 Purtroppo questi dati sono falsi e smentiti dall'istituto superiore di sanità. @Codacons ch… - Vathek1984 : @Ale_scandone @GiovanniToti @mattino5 Le tabelle sono pubbliche, faccia una ricerchina e la mandi anche a Toti.. -

Ultime Notizie dalla rete : Anche Toti

Globalist.it

Giovanni, presidente della Regione Liguria, ha chiesto al governo di rivedere le regole delle quarantene e dei tracciamenti per i contatti: " Tra qualche settimana rischiamo di avere il ...Lo afferma il presidente della Regione Liguria Giovanniin un'intervista a 'Libero'. Letta, Conte e Speranza dicono che non può essere presidente della Repubblica chi ha avuto contrasti con i ...Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti non esclude "l'allargamento dell'obbligo vaccinale" e a "Mattino Cinque" spiega: "Sui tamponi per il lavoro il governo dovrà fare un'ulteriore rifless ..."Il rischio è che, applicando alla nuova variante le norme sulla quarantena e gli isolamenti fiduciari pensate in un'altra fase della pandemia, ci si ritrovi in un lockdown generalizzato di fatto", ha ...