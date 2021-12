Traffico Roma del 26-12-2021 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 26 dicembre 2021) Luceverdeuna sera dalla redazione Studio Stefano Baiocchi tutto regolare lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare Dopo un incidente è stato causa di incolonnamenti tra la Salaria La Flaminia in direzione Cassia ora non ci sono più problemi anche sulla restante rete viaria cittadina non si evidenziano impedimenti c’è un po’ didi rientro in città di qualche anno trascorso Fuori Porta questi giorni di festa in Prati per la presenza di olio sulla strada si è resa necessaria la chiusura di Piazza Cavour tra via Cicerone e via Marianna Dionigi In quest’ultima direzione i capolinea degli autobus momentaneamente spostati in via Crescenzio a Trastevere ricordiamo che Porta Portese chiusa alnelle due direzioni sia verso la Portuense sia in direzione di Ponte Sublicio deviazione per via Induno attenzione ...