Tottenham | Son | «Conte? A volte faccio finta di capirlo»

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Heung-Min Son ha parlato del suo rapporto con Antonio, ora alla guida tecnica del: le sue dichiarazioni Heung-Min Son ha parlato di Antonioe del suo inizio sulla panchina degli Spurs. Le parole dell’attaccante delraccolte da Cronache di Spogliatoio.– «Il mister urla per 90 minuti, ma quando sono dall’altra parte del campo non è facile. È uno che gesticola tanto, ma non sempre è utile: spesso sono costretto a fingere di aver compreso le sue indicazioni». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Heung-Min Son ha parlato di Antonio Conte e del suo inizio sulla panchina degli Spurs. Le parole dell'attaccante del Tottenham raccolte da Cronache di Spogliatoio. Il Tottenham invece non rischia e batte con un netto 3-0 (Kane, Lucas Moura, Son) in casa il Crystal Palace (in dieci dal 37' per il rosso a Zaha). Successo che porta gli Spurs sopra al West Ham.