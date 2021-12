Roma, furto in abitazione: portano via denaro contante e gioielli di valore. Arrestati due minorenni (Di domenica 26 dicembre 2021) Roma. Hanno tentato il grande colpo di Natale, e in realtà ci stavano quasi riuscendo. Erano a bordo di un’auto con appresso 1.000 euro in contanti e altri oggetti preziosi recuperati all’interno della cassaforte. Ma, ad un passo da casa, o quasi, sono stati intercettati dai Carabinieri. Leggi anche: Roma, allacci abusi alla corrente elettrica: 19 denunciati per furto aggravato La dinamica a Roma Il fatto è accaduto a Roma, dove i militari hanno arrestato due minorenni, un 17enne e un 16enne Romani, con l’accusa di furto in abitazione. La sera del 23 dicembre, a seguito di una segnalazione giunta al 112, i Carabinieri sono intervenuti in via Nesazio dove hanno sorpreso i due giovani a bordo di una autovettura che tentavano di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 26 dicembre 2021). Hanno tentato il grande colpo di Natale, e in realtà ci stavano quasi riuscendo. Erano a bordo di un’auto con appresso 1.000 euro in contanti e altri oggetti preziosi recuperati all’interno della cassaforte. Ma, ad un passo da casa, o quasi, sono stati intercettati dai Carabinieri. Leggi anche:, allacci abusi alla corrente elettrica: 19 denunciati peraggravato La dinamica aIl fatto è accaduto a, dove i militari hanno arrestato due, un 17enne e un 16enneni, con l’accusa diin. La sera del 23 dicembre, a seguito di una segnalazione giunta al 112, i Carabinieri sono intervenuti in via Nesazio dove hanno sorpreso i due giovani a bordo di una autovettura che tentavano di ...

