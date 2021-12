Petronas | Razali fa dietrofront | ' Che errore ingaggiare Valentino Rossi'

Advertising

La Gazzetta dello Sport

Alla Gazzetta, tempo fa, aveva detto che 'il podio di Jerez 2020 ci ha tolto ogni dubbio su Rossi'; oggi Razlan, team principal della exMotoGP che nel 2022 diventerà Yamaha WithU - grazie al nuovo sponsor italiano - traccia un bilancio completamente diverso su Valentino Rossi e l'ultimo anno ...Diario As riporta le dichiarazioni Razlan, team manager dila scuderia satellite Yamaha. Le ha rilasciate a Speedweek: Colpa di un podio, dice. La firma, riporta As, è stata poi ...Le dichiarazioni di Razali, team manager Petronas: "Sbagliato allungare il contratto di Valentino Rossi", le sue parole ...Il team manager malese prende la parola dopo la rottura con il gruppo petrolifero per motivi economiche: "Avrei dovuto accettare l'offerta di giugno" ...