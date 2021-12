Omicron sarà l’ultima variante di cui preoccuparsi? (Di domenica 26 dicembre 2021) Di fronte a Omicron abbiamo una certezza e una speranza. La certezza è che questa variante, registrata per la prima volta in Sudafrica lo scorso 26 novembre, non sarà certo l’ultima del suo genere a farci visita. La speranza, però, è che possa essere l’ultima della quale dovremo preoccuparci. Gli studi più recenti effettuati su InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 26 dicembre 2021) Di fronte aabbiamo una certezza e una speranza. La certezza è che questa, registrata per la prima volta in Sudafrica lo scorso 26 novembre, noncertodel suo genere a farci visita. La speranza, però, è che possa esseredella quale dovremo preoccuparci. Gli studi più recenti effettuati su InsideOver.

Advertising

azangrillo : Quando il Paese sarà irrimediabilmente distrutto ne chiederemo ragione agli “scienziati” e ai “giornalisti innamora… - stanzaselvaggia : Servono gazebi, tendoni per strada in cui la gente possa fare tamponi come in molti paesi d’Europa. Vi racconto la… - federicadieni : Il #vaccino tutela te stesso, il #tampone chi ti circonda e lo #smartworking la collettività . Quando… - Davide70405052 : RT @BaphoMet135711: #omicron non reggerà a lungo (ammazza poco). quale sarà il nuovo #gomblottoh ? - cl_audiab : RT @azangrillo: Quando il Paese sarà irrimediabilmente distrutto ne chiederemo ragione agli “scienziati” e ai “giornalisti innamorati del #… -