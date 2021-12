Nuovo codice della strada 2022, ecco le multe che raddoppiano (Di domenica 26 dicembre 2021) Nuovo codice della strada e multe: occhio a queste infrazioni. Che vi costeranno carissime. È utile quindi ripassare i comportamenti più censurati dalle norme che sono entrate in vigore dal 10 ... Leggi su quotidiano (Di domenica 26 dicembre 2021): occhio a queste infrazioni. Che vi costeranno carissime. È utile quindi ripassare i comportamenti più censurati dalle norme che sono entrate in vigore dal 10 ...

Advertising

simone_gaballo : Visto che a #SantoStefano notoriamente non c'è un cazzo da fare a meno che ancora non siate saturi di cibo e contat… - RisparmioFelice : Spesa online #Everli: 15€ di sconto su una spesa di 60€ utilizzando il codice NATALEFAST (valido per tutti!) ??… - breezzblocx : raga qualcuno mi dica che succede nella 2.4 io so di xiao, shnene e zhongli e ganyu, poi nuovo posto, un 4 stelle… - magdulka64 : RT @ilSalvagenteit: Basta contratti vincolanti per oltre 24 mesi. Le nuove regole per la telefonia - GianCrown : RT @ilSalvagenteit: Basta contratti vincolanti per oltre 24 mesi. Le nuove regole per la telefonia -