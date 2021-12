**Mattarella: 'mai più orrori nazifascismo', con Germania per conoscere storia e progettare futuro** (3) (Di domenica 26 dicembre 2021) (Adnkronos) - Parole definite da Mattarella “di pace, di libertà, di rinascita, di ricostruzione, di riconciliazione, di futuro!” L'espressione di un legame tra due Paesi che “hanno anche una responsabilità particolare come fondatori” dell'Unione europea e di un rapporto divenuto con il tempo sempre più intenso ed amichevole tra i due rispettivi Capi di Stato. Ulteriori tappe di un itinerario già percorso da Carlo Azeglio Ciampi e Johannes Rau, insieme il 17 aprile del 2002 a Marzabotto; e da Giorgio Napolitano e Joachim Gauck, che il 24 marzo del 2013 si erano recati a Sant'Anna di Stazzema. (di Sergio Amici) Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 dicembre 2021) (Adnkronos) - Parole definite da Mattarella “di pace, di libertà, di rinascita, di ricostruzione, di riconciliazione, di futuro!” L'espressione di un legame tra due Paesi che “hanno anche una responsabilità particolare come fondatori” dell'Unione europea e di un rapporto divenuto con il tempo sempre più intenso ed amichevole tra i due rispettivi Capi di Stato. Ulteriori tappe di un itinerario già percorso da Carlo Azeglio Ciampi e Johannes Rau, insieme il 17 aprile del 2002 a Marzabotto; e da Giorgio Napolitano e Joachim Gauck, che il 24 marzo del 2013 si erano recati a Sant'Anna di Stazzema. (di Sergio Amici)

Advertising

EC2708 : @PierluigiBattis al peggio non c'è mai fine! Una CL e una rappresentante dell'elite, amatissima da Mattarella.... n… - UnicronPlanetM : @tranellio Non c'è mai stata scelta. Dal Quirinale continuerà a dirigere l'orchestra. Come hanno fatto Mattarella e… - Mariate48641882 : RT @Albertoeros1: La Meloni vuole un patriota come PDRepubblica. Ma cosa vuol dire? Questa destra populista a chi parla? Ma perchè potremmo… - NicolettaTitoli : @faccanierio1 Mattarella non avrebbe mai fatto una foto del genere. Anche solo questo scatto la dice lunga sul personaggio - pekilot : RT @micheleboldrin: Ma a #Mattarella gliel'ha comunicato il Padreterno che certamente non sara' mai come prima? Dove e' stato deciso che… -