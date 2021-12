**Mattarella: 'completare Ue con Balcani occidentali, rimarginare ferite storia guardando a futuro** (2) (Di domenica 26 dicembre 2021) (Adnkronos) - Un itinerario che Mattarella ha percorso soprattutto con il suo omologo sloveno Borut Pahor, con l'obiettivo di mantenere vivi l'amicizia e il legame tra i rispettivi popoli, saldando anche un intenso rapporto di carattere personale. Numerose le occasioni di incontro e i gesti simbolici. A partire dal 26 ottobre 2016, quando i due Presidenti parteciparono alla cerimonia sul tema "L'Europa luogo di superamento dei conflitti", nel centenario dell'unione di Gorizia all'Italia. Fu quella l'occasione per la deposizione di due corone d'alloro sul monumento dedicato ai soldati sloveni caduti sul fronte dell'Isonzo 1915-1917 a Doberdò del Lago, mentre in precedenza il Capo dello Stato italiano, al Parco della Rimembranza di Gorizia, aveva reso omaggio al monumento ai caduti della Prima guerra mondiale e al lapidario che ricorda i deportati goriziani. Ma fu soprattutto il ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 dicembre 2021) (Adnkronos) - Un itinerario che Mattarella ha percorso soprattutto con il suo omologo sloveno Borut Pahor, con l'obiettivo di mantenere vivi l'amicizia e il legame tra i rispettivi popoli, saldando anche un intenso rapporto di carattere personale. Numerose le occasioni di incontro e i gesti simbolici. A partire dal 26 ottobre 2016, quando i due Presidenti parteciparono alla cerimonia sul tema "L'Europa luogo di superamento dei conflitti", nel centenario dell'unione di Gorizia all'Italia. Fu quella l'occasione per la deposizione di due corone d'alloro sul monumento dedicato ai soldati sloveni caduti sul fronte dell'Isonzo 1915-1917 a Doberdò del Lago, mentre in precedenza il Capo dello Stato italiano, al Parco della Rimembranza di Gorizia, aveva reso omaggio al monumento ai caduti della Prima guerra mondiale e al lapidario che ricorda i deportati goriziani. Ma fu soprattutto il ...

Advertising

TV7Benevento : **Mattarella: 'completare Ue con Balcani occidentali, rimarginare ferite storia guardando a futuro** (3)... - TV7Benevento : **Mattarella: 'completare Ue con Balcani occidentali, rimarginare ferite storia guardando a futuro** (2)... - gallina_di : RT @sciantokescia: @0wned17 Mattarella ha emulato Napolitano, che aveva nominato Monti per la rovina degli Italiani, nominando Draghi per c… - sciantokescia : @0wned17 Mattarella ha emulato Napolitano, che aveva nominato Monti per la rovina degli Italiani, nominando Draghi… - pas_alb : Mattarella 3 'Rilievo spropositato dato ai no vax' Sicuramente lui segue la tv più di me. Quei pochissimi che mi è… -