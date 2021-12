Mascherine Ffp2, dove sono obbligatorie e da quando: tutte le nuove regole (Di domenica 26 dicembre 2021) Mascherine obbligatorie. Con il nuovo decreto del Governo emanato da qualche giorno dopo la riunione della cabina di regia, nuovi elementi sono entrati in vigore per la lotta alla crescente diffusione dei contagi delle ultime settimane. Le feste di questi giorni, poi, non faranno altro che aumentare gli incontri e gli scambi tra le persone, favorendo le occasioni di contagio. Dunque, per questo, il Governo ha emanato della misure ad hoc per poter contenere la circolazione virale prevista nelle prossime giornate. Leggi anche: Mascherina Ffp2 obbligatoria in Italia, ecco dove serve e da quando: le nuove regole Tra le varie misure adottate, salta subito all’occhio l’obbligo di mascherina all’aperto e l’obbligo di mascherina del tipo Ffp2 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 26 dicembre 2021). Con il nuovo decreto del Governo emanato da qualche giorno dopo la riunione della cabina di regia, nuovi elementientrati in vigore per la lotta alla crescente diffusione dei contagi delle ultime settimane. Le feste di questi giorni, poi, non faranno altro che aumentare gli incontri e gli scambi tra le persone, favorendo le occasioni di contagio. Dunque, per questo, il Governo ha emanato della misure ad hoc per poter contenere la circolazione virale prevista nelle prossime giornate. Leggi anche: Mascherinaobbligatoria in Italia, eccoserve e da: leTra le varie misure adottate, salta subito all’occhio l’obbligo di mascherina all’aperto e l’obbligo di mascherina del tipo...

