L’antifascismo | un concetto indeterminato e privo di consistenza

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 26 dicembre 2021) Roma, 26 dic – Viste le polemiche degli ultimi tempi, l’evocazione dell’intramontabile antifascismo ci offre lo spunto per mettere in fila alcune riflessioni su questo potentissimo-valore. Ancora oggi o, forse, soprattutto oggi, in grado di assicurare ai suoi agitatori un cospicuo plusvalore morale e di legittimità. Esso trae il suo punto di forza dalla assoluta indeterminatezza che lo contraddistingue. Genericamente, da una parte, il bene, la democrazia, la libertà. Dall’altra, il male, l’oppressione, la galleria degli orrori del passato. Una vaghezza che, però, diventa il suo tallone di Achille se sottoposta a un esercizio di decostruzione storica e semantica. In cosa, infatti, consisterebbe, che altro non fu che il minimo comune denominatore, meramente negativo, di forze, tra le più diverse, unite esclusivamente ...