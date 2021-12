Inter, arriva la prima cessione: sorridono le casse nerazzurre (Di domenica 26 dicembre 2021) prima dell’inizio della sessione invernale l’Inter ha già portato a termine la prima cessione. Il Reims ha acquistato Andrew Gravillon. In vista della sessione invernale l’Inter è al lavoro soprattutto per le uscite e solo poi potrà accumulare il ‘tesoretto’ necessario per acquistare eventualmente nuovi giocatori. Nella formazione di Simone Inzaghi ci sono alcuni nomi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 26 dicembre 2021)dell’inizio della sessione invernale l’ha già portato a termine la. Il Reims ha acquistato Andrew Gravillon. In vista della sessione invernale l’è al lavoro soprattutto per le uscite e solo poi potrà accumulare il ‘tesoretto’ necessario per acquistare eventualmente nuovi giocatori. Nella formazione di Simone Inzaghi ci sono alcuni nomi Questo articolo è comparso nella sua versione originale,sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

