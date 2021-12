Grande Fratello Vip in lutto, ad annunciare la morte è stata la sorella su instagram (Di domenica 26 dicembre 2021) A dare la notizia della scomparsa è stata la sorella Giorgia Nicole che lo ha comunicato proprio il giorno di Natale con una storia sulla sua pagina instagram. #FOTO A FINE ARTICOLO La foto del nonno e una frase che diceva: "In questo giorno di festa te ne sei andato… mi dispiace non essere stata lì… nonnino ci mancherai tanto". Non sono molte le notizie sui motivi del decesso. Per adesso nessuno ha ancora detto all'inquilino del Grande Fratello della scomparsa del nonno, anche se il suo staff ha condiviso la storia di Giorgia Nicole sul suo profilo instagram. Ora resta da vedere se come avvenuto in passato, all'uomo verrà data la possibilità di poter uscire per un poco dalla casa del GF Vip per poter partecipare ai funerali o, comunque, per poter vivere il ... Leggi su howtodofor (Di domenica 26 dicembre 2021) A dare la notizia della scomparsa èlaGiorgia Nicole che lo ha comunicato proprio il giorno di Natale con una storia sulla sua pagina. #FOTO A FINE ARTICOLO La foto del nonno e una frase che diceva: "In questo giorno di festa te ne sei andato… mi dispiace non esserelì… nonnino ci mancherai tanto". Non sono molte le notizie sui motivi del decesso. Per adesso nessuno ha ancora detto all'inquilino deldella scomparsa del nonno, anche se il suo staff ha condiviso la storia di Giorgia Nicole sul suo profilo. Ora resta da vedere se come avvenuto in passato, all'uomo verrà data la possibilità di poter uscire per un poco dalla casa del GF Vip per poter partecipare ai funerali o, comunque, per poter vivere il ...

Advertising

GrandeFratello : Grande Fratello ha messo in contatto Alessandro Basciano con la famiglia per una importante comunicazione che lo riguarda. #GFVIP - GrandeFratello : Il giudizio di Stefania su questa edizione di Grande Fratello! Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in diretta!… - anna_coronas : @Davide15978918 SALVIAMO BIAGIO D'ANELL©INMMUNE APP MEDIASET PLAY INFINITY. SMS AL477.000,2 CON SCRUTTO BIAGIO D'AN… - Pierluigibac : IL GRANDE FRATELLO Soluzione:evita di guardare il GF o al limite tieni presente che i meccanismi psicologici che so… - anna_coronas : @Davide15978918 SALVIAMO BIAGIO D'ANELL©IMMUNE APP MEDIASET PLAY INFINITY SMS AL477,000.2 CON SCRITTO BIAGIO D'ANEL… -