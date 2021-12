Grande Fratello Vip 6, esplode la passione tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni (Di domenica 26 dicembre 2021) La magia del Santo Natale sembra fortificare l’intesa tra Sophie Codegoni e la new-entry al Gf vip, Alessandro Basciano, tanto che i due, sono diventati protagonisti di un momento di intimità condiviso lontani dagli occhi indiscreti dei coinquilini del Grande Fratello vip 6. Nell’avvicinamento non sono mancate effusioni tra i due vip, che farebbero pensare all’inizio di un nuovo flirt nel reality. E il tutto desta tra le reazioni più disparate dell’occhio pubblico e non mancano critiche piuttosto aspre sul conto dei diretti interessati. Gf vip, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sempre più vicini Sin dall’ingresso di Alessandro Basciano nella Casa del Gf vip 6 in corso, tra ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 26 dicembre 2021) La magia del Santo Natale sembra fortificare l’intesa trae la new-entry al Gf vip,, tanto che i due, sono diventati protagonisti di un momento di intimità condiviso lontani dagli occhi indiscreti dei coinquilini delvip 6. Nell’avvicinamento non sono mancate effusioni tra i due vip, che farebbero pensare all’inizio di un nuovo flirt nel reality. E il tutto desta tra le reazioni più disparate dell’occhio pubblico e non mancano critiche piuttosto aspre sul conto dei diretti interessati. Gf vip,sempre più vicini Sin dall’ingresso dinella Casa del Gf vip 6 in corso, tra ...

Advertising

GrandeFratello : Grande Fratello ha messo in contatto Alessandro Basciano con la famiglia per una importante comunicazione che lo riguarda. #GFVIP - GrandeFratello : Il giudizio di Stefania su questa edizione di Grande Fratello! Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in diretta!… - potterhead_1000 : Il mio primo articolo su Televisionando ?? #gfvip - FRANCESCOASROM7 : La Verità È Che Questo Grande Fratello Non Se L’ha Merita La Nostra Soleil Ma Fortunatamente C’è La Meritiamo Noi F… - Italia_Notizie : Grande Fratello Vip, c’è un topo nella Casa: “Mi è saltato addosso, mi ha proprio guardato”. Il racconto di Gianmar… -