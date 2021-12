Fatto fuori dalla corsa al Colle? Il riscatto di Berlusconi, indiscreto-Sorgi: dove può arrivare (Di domenica 26 dicembre 2021) Silvio Berlusconi a è un bivio. Ne è convinto Marcello Sorgi, che ha condiviso la sua analisi sulle colonne de La Stampa in ottica Quirinale: “Insistere sulla propria candidatura, affrontando il rischio di un insuccesso determinato anche dal sostegno non proprio entusiasta dei suoi alleati, o ripiegare sul ruolo di kingmaker, come gli suggerisce, in nome della sua eterna prudenza, Gianni Letta?”. Nel caso in cui dovesse prendere la seconda via, per Sorgi il Cav potrebbe scegliere tra “l'incoronazione di Draghi o il lancio di una candidatura politica per il Colle (Amato o Casini), aperta al confronto con il centrosinistra”. Il ruolo da kingmaker sarebbe certamente più semplice da svolgere rispetto al portare avanti la sua candidatura, ma Berlusconi ha un sogno e vede il ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 dicembre 2021) Silvioa è un bivio. Ne è convinto Marcello, che ha condiviso la sua analisi sulle colonne de La Stampa in ottica Quirinale: “Insistere sulla propria candidatura, affrontando il rischio di un insuccesso determinato anche dal sostegno non proprio entusiasta dei suoi alleati, o ripiegare sul ruolo di kingmaker, come gli suggerisce, in nome della sua eterna prudenza, Gianni Letta?”. Nel caso in cuisse prendere la seconda via, peril Cav potrebbe scegliere tra “l'incoronazione di Draghi o il lancio di una candidatura politica per il(Amato o Casini), aperta al confronto con il centrosinistra”. Il ruolo da kingmaker sarebbe certamente più semplice da svolgere rispetto al portare avanti la sua candidatura, maha un sogno e vede il ...

