“È nata una coppia”. GF Vip, nuovo bacio e ultime resistenze cadute: ormai non si nascondo più (Di domenica 26 dicembre 2021) Dentro la casa del GF Vip 6 la situazione si fa bollente. Tra i due vipponi sembra ormai scoppiato l’amore. Sono giorni convulsi questi nella casa, segnati dalle parole di Biagio D’Anelli sulla fidanzata. L’opinionista lo ha confessato a Nathaly Caldonazzo che ha chiesto quali siano le sue intenzioni: “Se si è arrabbiata è un problema suo” dice l’opinionista, convinto di non averle mancato di rispetto. Insomma nonostante ci sia interesse nei confronti dell’ex valletta di Mike Bongiorno, Biagio D’Anelli non ritiene di aver superato alcun limite e per questo non crede che la sua compagna debba risentirsi in alcun modo. Non c’è solo questa di polemica al GF Vip 6. Forte è anche quella innescata da Katia Ricciarelli. “Vergognatevi ragazze, ve lo dico di tutto cuore, mancate di rispetto agli altri e alla sottoscritta. Vergognatevi. Abbiamo anche delle ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 26 dicembre 2021) Dentro la casa del GF Vip 6 la situazione si fa bollente. Tra i due vipponi sembrato l’amore. Sono giorni convulsi questi nella casa, segnati dalle parole di Biagio D’Anelli sulla fidanzata. L’opinionista lo ha confessato a Nathaly Caldonazzo che ha chiesto quali siano le sue intenzioni: “Se si è arrabbiata è un problema suo” dice l’opinionista, convinto di non averle mancato di rispetto. Insomma nonostante ci sia interesse nei confronti dell’ex valletta di Mike Bongiorno, Biagio D’Anelli non ritiene di aver superato alcun limite e per questo non crede che la sua compagna debba risentirsi in alcun modo. Non c’è solo questa di polemica al GF Vip 6. Forte è anche quella innescata da Katia Ricciarelli. “Vergognatevi ragazze, ve lo dico di tutto cuore, mancate di rispetto agli altri e alla sottoscritta. Vergognatevi. Abbiamo anche delle ...

Advertising

Palazzo_Chigi : #ConferenzaDraghi: Il Presidente #Mattarella è la migliore guida all’interpretazione del ruolo di Presidente della… - DavidPuente : Ennesima teoria del complotto nata da una 'ricerca Google' (fatta malissimo) - GhigodeBrille : È nata una nuova rubrica ?? Date uno sguardo se vi va - alessiasidec : Una disgrazia non essere nata twice vestita in pelle e la giacchetta con le frange - radionowher : RT @MaccaBank: Il panettone più buono in assoluto. Una realtà palermitana nata all'interno del carcere minorile, premiata dal presidente Ma… -