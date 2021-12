Covid, ultime news. Germania, casi in calo dopo stretta ai no-vax. LIVE (Di domenica 26 dicembre 2021) Nelle ultime 24 ore la Germania ha registrato 10.100 nuovi casi di Covid e 88 decessi dovuti al virus. Lo rende noto il Robert Koch Institute sottolineando che l'incidenza settimanale continua a decrescere. Salgono a più di 6mila le soppressioni nel weekend di Natale. In Italia, come annuncia la Cabina di regia, è stata superata la prima soglia critica delle terapie intensive. Da domani la terza dose di vaccino per i fragili tra i 12 e 15 anni e i ragazzi di 16 e 17 anni Leggi su tg24.sky (Di domenica 26 dicembre 2021) Nelle24 ore laha registrato 10.100 nuovidie 88 decessi dovuti al virus. Lo rende noto il Robert Koch Institute sottolineando che l'incidenza settimanale continua a decrescere. Salgono a più di 6mila le soppressioni nel weekend di Natale. In Italia, come annuncia la Cabina di regia, è stata superata la prima soglia critica delle terapie intensive. Da domani la terza dose di vaccino per i fragili tra i 12 e 15 anni e i ragazzi di 16 e 17 anni

