Ciclocross | Wout Van Aert stravince il primo duello stagionale con Mathieu Van der Poel a Dendermonde

Leggi su oasport

(Di domenica 26 dicembre 2021) Era la gara più attesa, e l’appuntamento di Coppa del Mondo danon ha affatto deluso le aspettative. Nella prima sfidatra i due fenomeni delle due ruoteVan derVan, è quest’ultimo ad avere la meglio, con una prestazione assolutamente dominante, che non lascia grande spazio alle discussioni. Quarta vittoria in altrettante gare per il belga, seconda in Coppa del Mondo dopo l’affermazione sulle nevi della Val di Sole. Per il campione del mondo Van derera invece la prima gara, dopo che un infortunio al ginocchio l’ha tenuto lontano dalle corse più del previsto. L’olandese aveva ammesso nel pre-gara di non sapere quale fosse il suo reale livello, e che sarebbe stato difficile mantenere il ...