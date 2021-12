**Tv: nel 2021 il 'duello' si vax - no vax è stato il re del piccolo schermo, e il finale è col botto** (Di sabato 25 dicembre 2021) Roma, 25 dic. (Adnkronos) - Sì vax, no vax, free vax. Il 'duello' senza esclusione di colpi fra i sostenitori del vaccino anti Covid e i suoi detrattori, fra coloro che auspicano la libertà di scelta e chi propende per l'obbligo vaccinale, è stato decisamente il 're' incontrastato del piccolo schermo nel 2021. Il dibattito ha tenuto banco per tutto l'anno regalando agli spettatori momenti di informazione, di divulgazione ma anche di scontro e in qualche caso di forte tensione, che hanno avuto in qualche caso strascichi pesanti e si sono portati dietro polemiche sui social e talvolta persino in Parlamento. Uno dei primi talk show a mettere a confronto scienziati sostenitori del vaccino e medici 'di trincea' critici sulla sua efficacia è stato 'Non è l'Arena' di Massimo ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 dicembre 2021) Roma, 25 dic. (Adnkronos) - Sì vax, no vax, free vax. Il '' senza esclusione di colpi fra i sostenitori del vaccino anti Covid e i suoi detrattori, fra coloro che auspicano la libertà di scelta e chi propende per l'obbligo vaccinale, èdecisamente il 're' incontradelnel. Il dibattito ha tenuto banco per tutto l'anno regalando agli spettatori momenti di informazione, di divulgazione ma anche di scontro e in qualche caso di forte tensione, che hanno avuto in qualche caso strascichi pesanti e si sono portati dietro polemiche sui social e talvolta persino in Parlamento. Uno dei primi talk show a mettere a confronto scienziati sostenitori del vaccino e medici 'di trincea' critici sulla sua efficacia è'Non è l'Arena' di Massimo ...

Advertising

JuventusFCYouth : #Under23 | Abbiamo ripercorso con Marco Da Graca le tappe più significative del suo 2021, soffermandoci anche su al… - TV7Benevento : **Tv: nel 2021 il 'duello' si vax - no vax è stato il re del piccolo schermo, e il finale è col botto** (3)... - TV7Benevento : **Tv: nel 2021 il 'duello' si vax - no vax è stato il re del piccolo schermo, e il finale è col botto** (2)... - TV7Benevento : **Tv: nel 2021 il 'duello' si vax - no vax è stato il re del piccolo schermo, e il finale è col botto**... - AlfonsoAlfonsi2 : @HoaraBorselli Non sono solo esperti, si sono dati l'appellativo di tecnici scientifici, come tutti quelli dei salo… -

Ultime Notizie dalla rete : **Tv nel Belen e Antonino Spinalbese a un passo dalla rottura totale Questo sembra confermato da alcuni recenti avvistamenti: lei avrebbe accettato la galanteria di Michele Morrone , già nel thriller erotico 365 giorni su Netflix , per uscire da un locale milanese, ...

Belen, Can Yaman e tanti altri: chi è tornato single nel 2021 L'anno che si sta chiudendo, il 2021 , ha fatto fuori moltissime coppie. Sono tanti i vip che si sono detti addio nel 2021 , tra coppie consolidate e insospettabili fino ad amori passeggeri andati in crisi annunciate. Ripercorriamo insieme cosa è successo ai protagonisti di questi addii e quali sono stati i ...

Tv: futuro in Hd. Su TivùSat, con 60 canali, è il presente ANSA Nuova Europa Questo è il tuo programma per il pranzo di Natale La famiglia reale britannica ha molte tradizioni natalizie. Ma cosa mangiano effettivamente la regina Elisabetta II e la sua famiglia durante le vacanze?

Fedez è il re dei social con 18 milioni di follower, ma i Maneskin conquistano Instagram Fedez è la star del social nel 2021 con i suoi 18,3 milioni di follower complessivi tra Facebook, Twitter e Instagram. Dopo di lui, l'attore di Netflix Michele Morrone ...

Questo sembra confermato da alcuni recenti avvistamenti: lei avrebbe accettato la galanteria di Michele Morrone , giàthriller erotico 365 giorni su Netflix , per uscire da un locale milanese, ...L'anno che si sta chiudendo, il 2021 , ha fatto fuori moltissime coppie. Sono tanti i vip che si sono detti addio2021 , tra coppie consolidate e insospettabili fino ad amori passeggeri andati in crisi annunciate. Ripercorriamo insieme cosa è successo ai protagonisti di questi addii e quali sono stati i ...La famiglia reale britannica ha molte tradizioni natalizie. Ma cosa mangiano effettivamente la regina Elisabetta II e la sua famiglia durante le vacanze?Fedez è la star del social nel 2021 con i suoi 18,3 milioni di follower complessivi tra Facebook, Twitter e Instagram. Dopo di lui, l'attore di Netflix Michele Morrone ...