Ron Perlman | l' uomo dai mille volti

Per molti anni quando ho iniziato a recitare ho interpretato personaggi con indosso una maschera, perché non mi sentivo a mio agio con la mia faccia. Finché un giorno, dopo i 40 anni, mi sono sentito finalmente libero di mostrare il volto davanti alla macchina da presa senza make up». Ron Perlman, 71 anni, racconta così il rapporto con il proprio volto per alcuni brutto, certamente inusuale e quindi cinematografico, che comunque molti spettatori riconosceranno più del suo nome, anche perché pur essendo apparso in tantissimi film, il ruolo che gli ha dato la celebrità è stato quello dove il viso era nascosto sotto il cerone rosso e le protesi demoniache di Hellboy. Caratterista con oltre 260 titoli in carriera, tra film, cortometraggi, doppiaggi di cartoon e videogame, ha ottenuto il successo in tv con La Bella e la Bestia, con cui ha vinto nel 1989 un Golden Globe, ed ...

