Motocross | le entry list provvisorie del Mondiale 2022 per MXGP e MX2 4 azzurri nella classe regina

(Di sabato 25 dicembre 2021) A poco meno di due mesi dall’inizio della prossima stagione (debutto a Matterley Basin per il GP di Gran Bretagna il 19-20 febbraio), sono state pubblicate ledelper quanto riguarda le categoriee MX2. Il campione del mondo in carica Jeffrey Herlings sarà l’unico rappresentante del team factory KTM, mentre il francese Romain Febvre e lo sloveno Tim Gajser continueranno ad essere rispettivamente i leader di Kawasaki e Hondacorsa al titolo. Cambio di colori tra gli altri per il fenomenale spagnolo Jorge Prado (Team De Carli che passa da KTM a GasGas) e per l’azzurro Alessandro Lupino (contratto biennale con il Team Beta). ...

