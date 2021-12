Matrix Resurrections | Jonathan Groff | Credevo di averla fatta addosso a Keanu Reeves!

(Di sabato 25 dicembre 2021) Nel bel mezzo delle riprese di alcune scene particolarmente 'bagnate' diha pensato di esserselaaccanto aReeves. Girare film action non è una passeggiata. Se un duro comeReeves può essere abituato, per altri novellini del genere comeil discorso è differente. Nel corso delle riprese di una scena particolarmente "bagnata" di, il protagonista di Mindhunter ha temuto di esserselaaccanto al celebre Neo.ha raccontato: "A un certo punto, alla fine di questa scena, ho pensato: 'Oddio, me la sono ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Matrix Resurrections

Oops, l'hanno fatto di nuovo: i Simpson hanno predetto il futuro, e in particolare un quartoin uscita a ...Nel corso delle riprese di una scena particolarmente "bagnata" di, il protagonista di Mindhunter ha temuto di essersela fatta addosso accanto al celebre Neo. Jonathan Groff ha ...Nel bel mezzo delle riprese di alcune scene particolarmente 'bagnate' di Matrix Resurrections, Jonathan Groff ha pensato di essersela fatta addosso accanto a Keanu Reeves. Girare film action non è una ...Il quarto film della saga non è nemmeno lontanamente prevedibile, è fuori dallo stile degli altri mentre al tempo stesso ne replica tutte le caratteristiche. È, in parole povere, un gigantesco dito me ...