GF Vip 6, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si scambiano delle confidenze d'amore (Di domenica 26 dicembre 2021) All'interno della Casa di Cinecittà, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, si sono scambiati diverse confidenze. Nel corso della chiacchierata i due compagni d'avventura, hanno parlato anche di Jessica Selassié, la giovane principessa ha espresso un certo interesse proprio per l'ex volto di Uomini e Donne. Facciamo insieme il punto della situazione. GF Vip 6, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano trascorrono la serata insieme Al termine della serata, poco prima di andare a letto, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano dopo aver giocato a biliardo, si sono diretti in sauna. I due hanno intrapreso una conversazione sul tema 'amore'. Nel corso dell'argomento hanno tirato ...

