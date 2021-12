Fuga dal Natale 2004 | una commedia natalizia divertente ma scontata

Leggi su locchiodelcineasta

(Di sabato 25 dicembre 2021)dalTitolo originale: Christmas with the Kranks Anno:Paese: Stati Uniti d’America Genere:Produzione: Columbia Pictures, Revolution Studios, 1492 Pictures Distribuzione: Sony Pictures Durata: 98 minuti Regia: Joe Roth Sceneggiatura: Chris Columbus Fotografia: Don Burgess Montaggio: Nick Moore Musiche: John Debney Attori: Tim Allen, Jamie Lee Curtis, Dan Aykroyd, Erik Per Sullivan, Julie Gonzalo, M. Emmet Walsh, Elizabeth Franz, Cheech Marin, Jake Busey, Austin Pendleton Trailer in lingua originale del filmdaldalè unadeldiretta dal regista statunitense Joe Roth e con ...